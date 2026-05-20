Die CDU im Mainzer Landtag wird künftig – unter anderem – von zwei Südwestpfälzern angeführt.

Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass der Zweibrücker Christoph Gensch neuer Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten wird. Nun steht auch fest, wer einer von vier Stellvertretern wird: der Hauensteiner Christof Reichert.

„Die Wahl zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ist für mich eine große Ehre“, sagt Reichert. Der 59-Jährige sitzt seit 2017 Landtag. Bei der Wahl im März verteidigte er sein Direktmandat im Wahlkreis Pirmasens souverän – er erhielt 32,7 Prozent der Erststimmen.

Reichert übernimmt in der neuen Legislaturperiode noch eine weitere Funktion: Der Hauensteiner wird Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses des Landtags. „Nach vielen Jahren hat die CDU in Rheinland-Pfalz erstmals wieder Regierungsverantwortung übernommen. Ich freue mich darauf, mit der Aufgabe, als Ausschussvorsitzender die parlamentarische Arbeit direkt zu gestalten“, lässt sich Reichert in einer Pressemitteilung zitieren.

Seine beiden neuen Positionen sind keine Ehrenämter. Zusätzlich zu den monatlich rund 8750 Euro Diät erhält Reichert als Ausschussvorsitzender 230 Euro on top. Für den stellvertretenden Fraktionsvorsitz bekommt der Südwestpfälzer zudem eine Vergütung, die in etwa der Hälfte der regulären Diät entspricht – heißt: rund 4375 Euro.