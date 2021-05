Meine Jogging-Runde (Teil 7): Unser heutiger Serienteil führt uns in den Wasgau, genauer gesagt nach Dahn. Laufpate Benno Burkhart joggt mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Elig einen acht Kilometer langen, schönen Rundweg an der Burgengruppe Altdahn und am Hochstein vorbei.

Benno Burkhart kommt gejoggt. Er hat ein Heimspiel, wohnt nur wenige Meter entfernt vom Start unserer Jogging-Runde. Der 60-jährige Polizeibeamte der Inspektion Dahn ist sportlich vielseitig, fährt viel Rad, spielt Tennis und läuft eben gern, oft und – wie sich zeigen wird – auch sehr gut.

Wir laufen in der Schlossstraße auf der Stirnseite des Parkplatzes am Schulzentrum los, rechts am „Haus am Kurpark“ vorbei. Nach den ersten 200 Metern auf Asphalt biegen wir in Höhe des Schulsportplatzes nach links auf einen Waldweg ab. Die Herbstsonne beschert uns angenehme Temperaturen, während wir durch ein Wiesental laufen. Benno Burkhart zeigt nach rechts oben. „Ist das nicht schön?“, fragt er, während wir einen imposanten Blick auf das Massiv der Burg Altdahn genießen. „Die meisten Höhenmeter machen wir auf der ersten Streckenhälfte“, erzählt Burkhart.

Nach 800 Metern über Wiesengelände folgen wir dem Weg rechts in Richtung Burg Altdahn. Die erste markante Weggabelung folgt nach 1,4 Kilometern. Wir biegen im steilen Winkel nach links auf einen Waldweg ab. Die ersten Meter bergauf sind geschafft, als wir nach 1,7 Kilometern an einer Sitzgruppe vorbeijoggen, die, würden wir eine Pause einlegen, einen Blick auf Schönheiten des Wasgaus garantiert.

Ab jetzt wird’s angenehm

Nach 1,88 Kilometern biegen wir nach rechts in einen Trail ab. Wir folgen der Beschilderung „Burgruine Altdahn, Hochstein, Ehrenfriedhof“. Nach 2,3 Kilometern sehen wir unterhalb unserer Joggingstrecke die Tennisanlage in Erfweiler. „Benno, lauf Du mal Dein Tempo“, fordere ich meinen Laufpaten auf, etwas schneller den Anstieg zu laufen, als es meine Beine zulassen. Der Aufforderung leistet der fünf Jahre ältere Benno Burkhart Folge und joggt mit einer Leichtigkeit den Anstieg hoch, als hätte er irgendwo einen zweiten Antrieb. Als wir nach 2,4 Kilometern den höchsten Punkt, die Burgruine Altdahn, erreichen, meint Burkhart: „Ab jetzt wird’s angenehm.“

Zunächst laufen wir wenige Meter auf Asphalt in Richtung Ehrenfriedhof bergab. In Höhe des Burgparkplatzes joggen wir direkt am Parkplatz nach links. Inzwischen haben wir 2,7 Kilometer zurückgelegt.

Imposanter Fels

Nach ziemlich genau drei Kilometern biegen wir rechts in einen Schotterweg ein. Benno Burkhart ist deutlich schneller als ich, aber zumeist auf Sicht, sodass ich mich orientieren kann. Dieses Teilstück ist herrlich zu joggen, es geht leicht bergab auf weichem Waldboden, aber Achtung! Es ist trailartig, Wurzeln und kleinere Steine erfordern einiges an Konzentration. Nach 3,76 Kilometer folgen wir der Beschilderung „Hochstein“ und biegen nach 4,1 Kilometern rechts in einen Single-Trail, ebenfalls mit „Ehrenfriedhof, Hochstein“, beschildert, ein. „Ein Teil der Strecke ist identisch mit dem Dahner Kerwelauf“, erklärt mir Burkhart, während wir immer bergabwärts laufen. Das imposante Felsgebilde des Hochsteins erblicken wir nach 4,4 Kilometern direkt rechts neben uns. Wenige Meter weiter sind wir am Ehrenfriedhof angelangt. Dort joggen wir einige Stufen hinunter der Beschilderung „Zu den Burgen“ folgend. Benno Burkhart nimmt wieder Fahrt auf, nachdem wir nach fünf Kilometern Laufstrecke rechts in einen Single-Trail einbiegen.

„Ist da eben ein Jogger in Grün gekleidet vorbeigekommen?“ frage ich an der Wegbiegung ein wanderndes Pärchen. Die junge Dame nickt mir zu und erklärt: „Ja, beeilen Sie sich, der ist schnell.“ Ich entgegne augenzwinkernd: „Ich habe aber den Autoschlüssel.“

Schöner Blick auf Dahn

Inzwischen sind wir 5,6 Kilometer joggend unterwegs, als wir wieder auf dem Parkplatz ankommen, an dem wir bereits nach gut zweieinhalb Kilometer waren. Wir joggen einige Meter auf Asphalt in Richtung Stadtzentrum. Nach 5,6 Kilometern verlassen wir den Hauptweg und biegen nach links in einen kleineren Waldweg ab. Der ist herrlich zu laufen, es geht leicht bergab. Um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen, mache ich Tempo. An einem Wochenendgrundstück biegen wir nach 6,25 Kilometern scharf links ab. An der Grundstücksecke nach 6,4 Kilometern laufen wir rechts in Richtung Tal. Unterhalb des Ehrenfriedhofs sind wir nach 6,8 Kilometern angekommen, und nach sieben gejoggten Kilometern gönnen wir uns den schönen Blick auf die Stadt Dahn, während wir bergab in Richtung Kurpark joggen. Den letzten Kilometer genießen wir joggend durch den Park, vorbei am Haus des Gastes. Genau acht Kilometer zeigt die Laufuhr an, als wir wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen sind.

Beim Dehnen erzählt mir Benno Burkhart, dass er gerne mehr Höhenmeter läuft: „Das ist eben das Typische am Wasgau.“ Das Talent zum Joggen hat der heute 60-Jährige übrigens in seiner Polizeiausbildung entdeckt, als er die 5000 Meter in einer Zeit von rund 18 Minuten abspulte.

Fazit: Eine landschaftlich reizvolle Strecke, die sowohl für fortgeschrittene Läufer als auch für Anfänger gut geeignet ist.