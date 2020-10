Der Pirmasenser Einzelhändler Werner Bachmann lässt sich durch Corona nicht von seinem kulturellen Engagement abhalten.

Eine neue Ausstellung zeigt seine Schlafkultur Galerie in der Ringstraße mit Werken des aus dem Iran stammenden Bahram Abbbaszadeh. Auf eine Vernissage mit Gästen wurde wegen den Hygienevorschriften verzichtet. Der 1985 in Teheran geborene Bahram Abbaszadeh lebt seit sieben Jahren in Pirmasens. In seiner Heimat absolvierte er eine Ausbildung zum Apothekenhelfer und Masseur und widmete sich als Hobby dort schon der Malerei, die er bei einem Kurs erlernte. Seine Ölgemälde zeigen Landschaften und Stillleben. Einige der Bilder waren bereits in der Pirmasenser Lutherkirche zu sehen. Zu besichtigen sind die Bilder in der Schlafkultur Galerie in den nächsten Wochen zu den Öffnungszeiten des Geschäfts sowie – ganz coronagerecht – von der Straße aus durch die großen Schaufenster.