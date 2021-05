Landrätin Susanne Ganster und Oberbürgermeister Markus Zwick (beide CDU) sind verärgert. Im Pirmasenser Impfzentrum könnten ihrer Meinung nach deutlich mehr Südwestpfälzer geimpft werden. Die beiden Kommunalpolitiker fordern das Land auf, endlich die Kapazitäten des Impfzentrums voll auszuschöpfen.

Am vergangenen Wochenende hatte das Pirmasenser Impfzentrum, wie seit Wochen, jeden Tag 640 freie Termine gegenüber dem Land gemeldet. Vergeben wurden am Samstag aber lediglich 462 Termine und am Sonntag nur 383 Termine. An diesem Tag wurden 111 Personen zusätzlich telefonisch erreicht und geimpft. Das Impfzentrum kann nur am Impftag für den gleichen Tag Registrierte anrufen und Zusatztermine vergeben. Diese ergeben sich aus der vom Land zur Verfügung gestellten Liste, die sich nach Priorität und Anmeldedatum richtet.

Es sei aus Sicht der Stadt Pirmasens und des Landkreises Südwestpfalz nicht nachvollziehbar, warum die Termine nicht vollgebucht werden, so Ganster und Zwick in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Unerklärlich sei zudem, warum beispielsweise in Zweibrücken eine deutlich höhere Impfquote entstanden ist. Hier entstehe der Eindruck, dass die Termine nicht nach dem Bedarf von Landesseite verteilt werden, argumentieren Zwick und Ganster. Das Gesundheitsministerium in Mainz hat sich bislang zu den Vorwürfen aus der Südwestpfalz noch nicht geäußert.