Eine Zeitung müsse die Wahrheit aussprechen und im Herzen einer Nation lesen können – dieses Zitat des 1776 geborenen katholischen Publizisten Johann Joseph Görres beschreibt für Landrätin Susanne Ganster wichtige Ansprüche an eine Zeitung, die noch heute gelten.

Eine Zeitung sei der Wahrheit verpflichtet und den Themen der Menschen, betont sie. Ein Beispiel dafür, wie dies gut gelingen kann, sieht sie in den vergangenen Jahren während der Pandemie. In dieser Zeit habe die Zeitung regelmäßig informiert und ihre Leser aufgeklärt – dafür wolle sie sich nun auch einmal bedanken, sagte die Landrätin.

Nicht immer sei man einer Meinung, doch das Miteinander funktioniere. Und dass sie der Pirmasenser Ausgabe die Treue hält, verriet sie dann auch. Die Pirmasenser Rund schau sei am Ende eines Tages oft ihre letzte Lektüre, in der Online-Vorabend-Ausgabe. Am nächsten Morgen am Frühstückstisch lese sie dann die Printausgabe. Ein schönes Kompliment für eine 75-Jährige – so schnell kommt sie offensichtlich nicht aus der Mode.