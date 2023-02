Seit der Entscheidung der neuen Kreistagskoalition, das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten abzuschaffen, sei sie persönlichen Anfeindungen und Unterstellungen ausgesetzt, schreibt Landrätin Susanne Ganster in einer Stellungnahme. Sie sei „schockiert“, dass das Thema auf eine persönliche Ebene heruntergebrochen werde. „Die neue Koalition hat mir im Vorfeld mitgeteilt, und zwischenzeitlich auch einen entsprechenden Antrag für die nächste Sitzung des Kreistages eingereicht, dass sie sich in ihren Gesprächen darauf verständigt hat, künftig mit ehrenamtlichen Beigeordneten die Kreisspitze zu komplettieren“, teilte Landrätin Susanne Ganster am Dienstag mit. Sie wehrt sich gegen Unterstellungen, dass dies vor dem Hintergrund geschehen sei, mit dem bisherigen Beigeordneten Peter Spitzer (SPD) einen potenziellen Kandidaten für die Landratswahl 2025 kalt zu stellen. „Jedes politische Amt wird auf Zeit verliehen. Das ist jedem Amtsinhaber klar und ist auch mir als Landrätin bewusst. Mir aber Eigeninteresse oder Angst vor Machtverlust zu unterstellen, entbehrt jeglicher Grundlage.“ Die Folgen der Diskussion haben sie nicht nur erschrocken: „Dass diese Entscheidung der neuen Koalition allerdings jetzt auf eine persönliche Ebene, mit persönlichen Anfeindungen und Unterstellungen mir gegenüber, ausufert, schockiert mich sehr“, schreibt Ganster.

