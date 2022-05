Was lesen Sie als Erstes in der RHEINPFALZ?

Die Neuigkeiten über unseren Landkreis Südwestpfalz in der Vorabendausgabe.

Wann lesen Sie die RHEINPFALZ?

Meistens abends zuhause mit dem Erscheinen der Vorabendausgabe für den ersten Überblick. Frisch aus dem Briefkasten gehört morgens noch vor dem Weg zur Arbeit die Lektüre der gedruckten Ausgabe zu den täglichen Ritualen.

Welche Bedeutung hat die „Pirmasenser Rundschau“ für Sie?

Selbstverständlich gilt es auch für die Landrätin alles in einem größeren Kontext zu sehen und mehr als die Pirmasenser Rundschau zu studieren. Mit der Rundschau wird allerdings erst der Blick in die Gesellschaft, in die Vereine der Region möglich. Sie dient auch dazu den Bürger mit seinen Interessen im Blick zu behalten, zu erkennen was die Menschen vor Ort bewegt und vielleicht auch belastet. Mit diesem Wissen kann darauf eingewirkt werden, den ländlichen Raum liebens- und lebenswert zu gestalten.

Zur Serie

In diesem Jahr feiert die „Pirmasenser Rundschau“ ihren 75. Geburtstag. Rund um das Jubiläum haben wir bekannte Persönlichkeiten drei Fragen zu ihren Lesegewohnheiten und der hiesigen Lokalausgabe der RHEINPFALZ gestellt.