Beim Neujahrsempfang des Landkreises Südwestpfalz am Freitagabend in Trulben sprach Landrätin Susanne Ganster über drei besondere Jahre, die durch Corona, die Flut im Ahrtal und den Ukraine-Krieg, der eine Flüchtlingswelle und eine Energiekrise ausgelöst hat, geprägt worden seien. Sie dankte allen Ehrenamtlichen und Bürgern, die sich in diesen Bereichen engagiert haben, die in Impfzentren und bei der Kontaktverfolgung halfen, die im Katastrophengebiet an der Ahr anpackten, die Flüchtlinge aufnahmen und Hilfstransporte unterstützten. Man habe in der Südwestpfalz Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt bewiesen, „auf dieses großartige Engagement bin ich als Landrätin sehr stolz“, sagte Ganster vor über 300 Gästen. Der Kreis habe sich für die kommenden Jahre viel vorgenommen, sagte sie mit Blick auf das Kreisentwicklungskonzept. Angesichts der Benachteiligung durch den neuen kommunalen Finanzausgleich kündigte sie an, dass sie dafür kämpfen werde, „dass unser Landkreis nicht weiter benachteiligt wird“.