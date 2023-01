Die Sportlerehrung des Landkreis Südwestpfalz findet am Freitag, 3. März, statt. In diesem Rahmen wird der Kreis Spitzensportler und -sportlerinnen für ihre Leistungen und auch Persönlichkeiten des Sports für ihre langjährige und verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit ehren.

Geehrt werden können Sportler, die im Landkreis Südwestpfalz wohnen oder Mitglied eines im Landkreis Südwestpfalz ansässigen Vereins sind. Die Ehrung kann ab dem Erringen einer Landesmeisterschaft, beispielsweise einer Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, erfolgen. Nachgewiesen werden müssen die Leistungen der Sportler durch Siegerurkunden oder Ergebnislisten. Im vergangenen Jahr wurden etwa die Deutschen Meister Daniel Lelle vom TV Thaleischweiler-Fröschen oder Johanna Herder und Lea Müller vom TV Dahn geehrt.

Info

Vorschläge für die Sportlerehrung nimmt die Kreisverwaltung Südwestpfalz in der Abteilung Jugend, Familie und Sport, Zimmer E 7 bis 10. Februar entgegen. Einreichen kann man sie bei Brigitte Winnwa per E-Mail an b.winnwa@lksuedwestpfalz.de, telefonisch unter 06331 809114, mit der Post oder in der Kreisverwaltung, Unterer Sommerwaldweg 40-42 in Pirmasens.