Seit einigen Minuten gilt die Südwestpfalz als Risikogebiet. Das Landesuntersuchungsamt gibt in seiner täglichen Statistik einen Inzidenzwert von 68,5 für den Landkreis an. Dieser Wert bezieht sich auf die Anzahl von Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Ab einem Inzidenzwert von 50 wird ein Gebiet in der Gefahrenstufe rot des Warn- und Aktionsplans eingeordnet. Das Land führt 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 auf. Es ist zu vermuten, dass in dieser Zahl Fälle enthalten sind, die die Kreisverwaltung bereits vermeldet, das Land zuvor aber noch nicht eingerechnet hatte.

Weiterer Bericht folgt.