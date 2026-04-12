Die 27. Landgrafentage lockten am Wochenende Tausende Besucher in die Pirmasenser Innenstadt. Musiker, Gaukler, Schausteller und Handwerker sorgten für eine regelrechte Zeitreise ins 18. Jahrhundert.

Am 12. April ist OB-Wahl in Zweibrücken. Wir berichten am Sonntag im Liveblog über Zwischenstände und das Ergebnis.

1903 nahm das Merzalber Forstamt den Betrieb auf. Das stattliche Haus wurde 1901 gebaut. 2019 hat Dennis Müller das 125 Jahre alte Gebäude zum Hostel umgewandelt. Das zieht Wanderer und Mountainbiker an.

Ein 13-Jähriger starb bei einem Motorradunfall auf der A8. Vom Unfallverursacher fehlt bis heute jede Spur. Hinweise, vor allem zum Unfallauto, gab es viele.

Weil er die Ausfahrt Hauenstein verpasste, setzte ein 67-Jähriger auf der B10 zu einem riskanten Wendemanöver an. Die Folge: Drei Fahrzeuge krachen ineinander, zwei Personen müssen vorsorglich ins Krankenhaus.

Der gebürtige Zweibrücker Dieter Fuchs erzählt in seinem Buch seinen eigenen Tod. Als ein Freund von ihm starb, fing er an, sich für die Gedanken Sterbender zu interessieren.

In einer der ältesten Pirmasenser Anwaltskanzleien vollzieht sich ein Wechsel. Die zweite Generation verabschiedet sich. Aber der Name bleibt erhalten.

In Zweibrücken entsteht ein Pumptrack am Hornbachufer. Die Stadt wertet Angebote aus, die Vergabe soll im Mai erfolgen. Die Kosten stehen noch nicht fest – wann die Anlage fertig ist, schon.

Der Krähenberger Altglasexpress kommt ins Fernsehen. 13 Kinder und Jugendliche sind für den Kika-Award nominiert.