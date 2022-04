Nach dem Wintereinbruch am Samstag war am Sonntag bei den 23. Landgrafentagen in Pirmasens richtig was los. Besucher und Beschicker waren froh, dass endlich wieder was los ist in der Stadt.

Ab Montag sind 2800 Elf- bis 18-Jährige dazu aufgerufen, den Pirmasenser Jugendstadtrat zu wählen. 24 Kandidaten für 21 Sitze gibt es.

Warum Quark mit ein paar besonderen Zutaten zum Frühstück lange satt macht, erklärt unsere Kollegin Julia Luttenberger in ihrem Fastentagebuch.

Im Zweibrücker Rosengarten gibt es endlich wieder ein pralles Jahresprogramm.

Mit den Fahrrad-Rikschas geht’s in Zweibrücken bald los.

Der Geisterfahrer am Sonntag auf der A8 bei Zweibrücken war eine Frau.

Die Rodalber können sich mit ihren Fragen rund um Energiesparen und Gebäudeoptimierung bald an einen Sanierungsmanager wenden.

350 Jahre alt und fast 40 Meter hoch ist die Dicke Eiche im Osterwald bei Bottenbach, die jetzt ein Naturdenkmal ist.