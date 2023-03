Eine Zeitreise in die Jahre der Stadtgründung verspricht der Marketingverein für den 1. und 2. April. Die Landgrafentage locken zum 24. Mal auf den Schlossplatz in die Zeit des Rokoko mit Handwerkermarkt und vielen Tavernen.

Entsprechend gewandete Darsteller von Landgraf, Landgräfin und natürlich den Grenadieren werden zur Stelle sein, wenn am Samstag, 1. April, die Stadtspitze das Marktgeschehen in der Fußgängerzone eröffnet. Dazu kommen verschiedene Handwerker, wie zum Beispiel Töpfer, Lederer, Lehmbauer, Bernsteinschleifer oder Silberschmiede. Händler bieten Edelsteine, Honigweine und Liköre, Gewandungen oder Felle an und hoffen, dass so mancher „Taler“ den Besitzer wechselt. Es werden aber auch Euro genommen.

Für die Jüngsten unter den Besuchern steht ein handgetriebenes Holzriesenrad bereit und Harlekinspiele sollen für Spaß sorgen. Dazu gehört das beliebte Mäuseroulette, bei dem gewettet wird, in welches Haus die Maus wohl läuft. Geschicklichkeit ist beim Eierknacken gefragt und beim Glücksrad warten kleine Gewinne, wie der Marketingverein verspricht.

Auch Gaukler und Musiker fehlen nicht

Unterhaltung bieten an beiden Tagen der Gaukler Timelino mit Moderation, waghalsigen Jonglagen und einem Spiel mit dem Feuer, das immer besonders viel Publikum erfährt. Der aus Haßloch kommende Akrobat wird mit bis zu fünf Keulen oder Messern jonglieren. Im Gepäck hat der Gaukler angeblich auch die Kanonenkugel des Barons von Münchhausen. Musikalisch will dieses Jahr die Harfenspielerin Regilau mit dem Klang der Harfe und ihrer Stimme verzaubern. Aus dem hohen Norden kommt das Duo Tancredo & Lothar, um das Publikum mit Balladen und Trinkliedern zu unterhalten. Der Fanfaren- und Spielmannszug Niedersimten wird wie jedes Jahr den Markt eröffnen und an beiden Tagen mehrmals für schwungvolle Töne sorgen, wenn die Musiker durch die Fußgängerzone ziehen.

Auch etwas für Vegetarier

Kulinarisch versprechen die Landgrafentage ein breites Angebot. „Andys Bullrippen“ bietet Deftiges vom Jungbullen und Zwiebelfleisch. Es gibt aber auch ein spezielles Angebot für Vegetarier mit der „Fettschmelze“. So nennt sich eine Veggie-Taverne, in der Kartoffeln in mehreren Variationen serviert werden sowie Flammkuchen, frittierter Blumenkohl oder Champignons. An flüssiger Nahrung gibt es stilecht für die Zeit Kirschbier, Met, Säfte und auch Wasser. Der Pirmasenser Carnevalverein (CVP) wird wie in früheren Jahren im Landgrafensaal des Alten Rathauses ein „Landgrafencafé“ einrichten und betreiben.

Die 24. Pirmasenser Landgrafentage werden am Samstag, 1. April, gegen 12 Uhr mit Pauken und Trompeten, den Grenadieren und Landgraf Ludwig mit Gefolge eröffnet. Am Samstagabend gibt es bei Einbruch der Dämmerung eine Feuershow. Die Pirmasenser Einzelhändler öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäften.

Öffnungszeiten:

Samstag, 1. April 2023, von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 2. April 2023, von 11 bis 18 Uhr

Die Geschäfte in Pirmasens sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.