Die 27. Landgrafentage lockten am Wochenende Tausende Besucher in die Innenstadt. Musiker, Gaukler, Schausteller und Handwerker ließen nicht nur die Frühlingssonne lachen.

Zu Ehren von Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt ging es am vergangenen Wochenende zurück in eine längst vergangene Zeit. Am Samstag passte allein das Wetter hierfür perfekt: Die Sonne strahlte wolkenlos vom Himmel und zum ersten Mal in diesem Jahr schwitzte man fast schon beim Gang durch die Innenstadt – erst recht diejenigen, die opulente, historische Kostüme sowie dazu passende Perücken trugen. Die gute Laune ließen sich die Gaukler, Musiker und die Vertreter der Landgrafengarde dennoch nicht verderben: Beschwingt und mit sichtlicher Freude begrüßten und bespaßten sie die Besucher.

Guter Dinge sind um die Mittagszeit vor dem Schlossbrunnen zwei Kinder – ein kleines Mädchen und sein älterer Bruder, die sichtliche Freude an den Harlekinspielen haben. Sie drehen an einem Glücksrad aus Holz, gespannt auf einen Gewinn. Nieten gibt es keine. Das Mädchen dreht mit aller Kraft und freut sich anschließend über einen Bären, der an einer silbernen Kette hängt. „Der soll dir immer Glück bringen“, sagt die Gauklerin, als sie dem Mädchen die Kette umhängt.

Frisches Brot und Met aus Steinkrügen

Unweit dieser Szene durftet es aus einem Holzhäuschen herrlich nach frischem Brot. Vor den Augen der Besucher wird es mit Öl bestrichen, bevor es in den gusseisernen Ofen geschoben wird. Fladenbrot ist es – wer heute will, kann es mit Schmand oder Knoblauch verzehren. Met aus Steinkrügen gibt es schräg gegenüber in Peters Taverne, der Fleischeslust wird an einer großen Grillstation gefrönt.

Martina Lodes wiederum ist aus dem Westerwald angereist. Mit ihrer „Töpferey“ ist sie zum ersten Mal in Pirmasens zu Gast. Steine, Schmuck, Becher, Seifenschalen und handgemachte Knoblauchreiben hat Lodes mitgebracht – allesamt liebevoll mit dicken und dünnen Pinseln bemalt. „Pirmasens ist eine sehr schöne Stadt, vor allem der Schlossplatz sieht toll aus. Der Stier oben am Brunnen ist einfach klasse, sowas gibt es nicht überall“, sagt Lodes, die sonst auf Mittelaltermärkten in ihrer Heimatregion unterwegs ist.

Geheimnisse der Natur

Während eine Wahrsagerin hinter einem dicken Vorhang Geheimnisse der Zukunft lüftet und den Besuchern aus der Hand liest, rührt Daniela Bradl aus St. Wendel in ihrem Hexenkessel. Die „Räucherey“ ist zum ersten Mal zu Gast in Pirmasens. Mitgebracht hat Bradl verschiedene Räuchermischungen aus reinen Kräutern und Harzen. „Ich räuchere schon mein Leben lang und interessiere mich schon immer für die Geheimnisse der Natur, vor allem für Kräuterkunde“, sagt sie. Mit ihrer Großmutter habe sie schon als Kind Salben angerührt. Die Räuchermischung „Liebe“ sei die beliebteste ihrer Art in Pirmasens, hat Bradl festgestellt – der passende Duft für eine romantische Atmosphäre. „Ansonsten interessieren sich die Leute für all das, was mit schönen Träumen und gutem Schlaf zu tun hat“, so Bradl.

Eine Pause vom Trubel gönnt sich manch einer im Alten Rathaus. Dort werden die Gäste vom 1. Carneval-Verein Pirmasens im Landgrafencafé mit selbstgemachten Kuchen und Torten bewirtet, gelernte Zuckerbäcker hätten sie nicht besser hinbekommen.

Kleinstes, handbetriebenes Riesenrad der Welt

Ein gerngesehener Gast bei den Landgrafentagen ist Gaukler Konstantin Neumann aus Montabaur. Hinter dem Bismarck-Denkmal hat er das kleinste, handbetriebene Riesenrad der Welt aufgebaut. Mit Hebeln und Griffen, die bewegt werden müssen, bringt man das Ganze in Fahrt. Von dem Holzgebilde mit vier Gondeln gibt es weltweit nur drei Stück, wie Neumann berichtet. Tragen kann es bis zu 800 Kilo. „Gebaut wurde das Riesenrad von dem Schausteller Peter Petz nach historischen Plänen aus Augsburg. Vor 16 Jahren bin ich über Umwege in seinen Besitz gekommen“, erzählt Neumann.

Drei Kinder sitzen derweil in den Gondeln, per Muskelkraft lässt Neumann sie schwungvoll zwischen Himmel und Erde dahinfliegen. Die Kinder juchzen vor Freude und rufen: „Schneller, bitte schneller!“ Neumann lässt es sich nicht nehmen, mit den Jüngsten in Reimen zu sprechen – das gefällt ihnen merklich. Nach mehreren Minuten Fahrt lässt Neumann das Riesenrad wieder stillstehen: „Willkommen zurück vom Himmelsritt.“