Von Klaus Kadel-Magin

Die Landgraf-Ludwig-Realschule sorgt wieder für negative Überraschungen bei der Sanierung. Bei der Bodensanierung seien Untergründe entdeckt worden, die so marode seien, dass ihre Sanierung deutlich teurer als geplant wird, berichtete Bürgermeister Michael Maas am Montag im Stadtrat. Außerdem seien gravierende Unebenheiten in den Böden entdeckt worden, die Zusatzarbeiten erforderten. Die Kosten für den neuen Bodenbelag in Teilen der Schule steigen deshalb um fast 50.000 Euro auf nun 175.000 Euro.