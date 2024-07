29 Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse, 74 der zehnten Klasse und 13 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule Gestaltung und Technik hat die Landgraf-Ludwig-Realschule Plus am Mittwoch bei ihrer Abschlussfeier in der Festhalle verabschiedet. Gleich mehrere Absolventen wurden mit Preisen für besondere Leistungen ausgezeichnet. Das beste Zeugnis des Entlassjahrgangs hatten im Bereich Berufsreife Emily Schmidt und Sandra Mazur. Geehrt wurden auch die besten Absolventen der Mittleren Reife: Das sind Dannika Brunner und Mario Drapos. Preise gab es ebenso für die herausragenden Leistungen von Maximilian Straube (gesellschaftswissenschaftliche Fächer), Paul Rudko (katholische Religion) und Melissa Ehrhardt (Kunst). In den naturwissenschaftlichen Fächern glänzten Mario Drapos und Sandra Mazur, den Preis für herausragende sportliche Leistungen erhielt Jannik Stucky, der auch bester Absolvent der Fachoberschule Technik war. Im Zweig Gestaltung erhielt Rosa Liv Steigner eine Auszeichnung der Schule. Vorbildliches Verhalten in den Klassen zeigten Emily Schmidt, Maximilian Straube und Vanessa Altenhofen. Auch dafür gab es ein großes Dankeschön und eine Auszeichnung.