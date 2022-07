Das Framas-Stadion auf der Husterhöhe war am Donnerstag Kulisse für die Abschlussfeier der Landgraf Ludwig Realschule Plus. Sowohl die Entlassschüler der 9. und 10. Klassen als auch die Absolventen der Fachoberschule Gestaltung und Technik freuten sich über ihre Abschlusszeugnisse.

Wer mit besonderen Leistungen aufgefallen war, wurde mit Preisen belohnt: Die jeweils besten Zeugnisse des Entlassjahrganges erhielten Oliver Rock (Sekundarstufe I) und Naeima Alsaid (Berufsreife).

In der Sekundarstufe I glänzte im sprachlichen Bereich Norman Stephan, in den Naturwissenschaften Marvin Sona, und in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern Pascal Zimmermann. Ein Preis wurde hier auch bei der Berufsreife vergeben und ging an Devrija Bejzaku.

Der katholische Pfarrverband vergab einen Preis an Kinga Deptula, der Preis des Fördervereines ging an Doreen Zelno, und Luisa Schäfer wurde für ihr vorbildliches Verhalten in den Klassen ausgezeichnet. Den Integrationspreis vergab die Schule an Ali Aude (Sekundarstufe I) und Naeima Alsaid (Berufsreife). Die beste Gesamtleistung der Fachoberschule erzielten Lena Keilhauer (Gestaltung) und Marius Müssig (Technik), Alina Fomm die beste künstlerische Leistung.