Die immer noch nicht nutzbaren Duschen in der frisch sanierten Landgraf-Ludwig-Realschule thematisierte Annette Sheriff (Grüne) in der Stadtratssitzung am Montag. Im Keller des Altbaus an der Alleestraße waren die Wände immer noch feucht.

Sheriff wollte wissen, ob Regressansprüche an die Baufirmen gestellt wurden – und wie hoch die Schäden sind. Bürgermeister Michael Maas versicherte im Rat, dass es kein Regressfall gewesen sei, da die feuchten Wände zunächst mit einem Spezialputz entfeuchtet und entsalzt werden sollten. Das Verfahren sei nicht ganz zufriedenstellend gewesen. Deshalb setzt die Verwaltung nun auf eine sogenannte Umkehrosmose, bei der über eine umgekehrte Minispannung in den Wänden die Feuchtigkeit zurückgedrängt werden könne. „Das Verfahren ist bei sechs städtischen Gebäuden schon im Einsatz und funktioniert“, so Maas. Die dauerhaften Stromkosten seien gering, betonte der Bürgermeister, der sich gegen das „Gerücht“ verwahrte, wonach im Keller an den feuchten Wänden bereits Fliesen angebracht gewesen seien. „Da waren nie Fliesen.“