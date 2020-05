In Mainz leuchten die Mainzelmännchen Fußgängern entgegen, in Pirmasens soll es demnächst Landgraf Ludwig sein. Auf Anregung des Jugendstadtrats werden an fünf Innenstadt-Kreuzungen die Fußgänger-Ampeln umgestaltet: an der Exerzierplatzstraße, der Schlossstraße (Ecke Exerzierplatzstraße und Ecke Höfelsgasse), an der Schützenstraße und der Bahnhofstraße (jeweils in der Nähe der Jugendherberge). Wie berichtet, wurde der Vorschlag in der Stadtratssitzung am Montag rege diskutiert und schließlich mit großer Mehrheit angenommen. Verkehrswacht und Lions-Club tragen die Kosten für die Umrüstung besagter Ampeln. Wie finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Idee des leuchtenden Landgrafen? Hätten Sie eine andere Figur als Ampelmännchen für Pirmasens bevorzugt? Laut Jugendstadtrat muss es sich um eine Person handeln, einen Schuh beispielsweise kann man demnach nicht als Motiv wählen. Sollte der Landgraf an allen Fußgängerampeln der Stadt leuchten? Sagen Sie uns am Donnerstag Ihre Meinung: per E-Mail an redpir@rheinpfalz.de oder zwischen 13 und 15 Uhr telefonisch unter 06331/8004-25. Sie können sich auch über unsere Facebook-Seite melden, zu finden unter „DIE RHEINPFALZ Pirmasens“.