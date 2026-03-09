Pirmasens beteiligt sich am landesweiten Warntag, einer Initiative des Landes Rheinland-Pfalz und der Kommunen, um die Bevölkerung gezielt vor Gefahren zu warnen. Am Donnerstag, 12. März, wird um 10 Uhr ein Probealarm über das Modulare Warnsystem des Bundes ausgelöst. Dazu soll es auch Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr im Ortsbezirk Erlenbrunn geben. Die Bewohner werden gebeten, per E-Mail an warntag@pirmasens.de Rückmeldung darüber zu geben, ob die Durchsagen hörbar waren.

Die Stadt nutzt eine Kombination aus bewährten und modernen Warnsystemen, um die Menschen individuell mit Informationen zu versorgen. Neben Radio, Fernsehen und Internet kommt die kostenfreie Katwarn-App zum Einsatz, die einfache Installation ermöglicht und relevante Mitteilungen direkt auf Mobiltelefone sendet. Simon Tigges, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, erklärte: „In den letzten Jahren ist die Zahl der Katwarn-Nutzer stark zurückgegangen.“ Aktuell haben in Pirmasens mehr als 4300 Personen die App abonniert.

Seit 2016 informiert die Feuerwehr Pirmasens die Katwarn-Nutzer bei Gefahren wie Großbränden, Chemieunfällen oder Bombenfunden. Die App sendet ortsgenaue Warnungen, indem sie nur Menschen in betroffenen Gebieten alarmiert. Alternativ können Warnungen per SMS oder E-Mail für festgelegte Postleitzahlengebiete abgerufen werden. Das Ziel ist es, unnötige Verunsicherung oder Schaulustige zu vermeiden. Zusätzlich wird der Dienst Cell-Broadcast eingesetzt, der Warnnachrichten direkt an Mobiltelefone verschickt, ohne dass eine spezielle App erforderlich ist.