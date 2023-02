Die Sportgymnastinnen des TV Dahn hatten bei der LSB-Meisterehrung einen imponierenden Auftritt.

In einer „Gala der großen Leistungen“ hat der Landessportbund (LSB) in Ingelheim 199 Sportlerinnen und Sportler aus rheinland-pfälzischen Vereinen ausgezeichnet, die sich im vergangenen Jahr Titel bei deutschen Meisterschaften und Medaillen bei Europa- oder Weltmeisterschaften gesichert hatten – und zwar mit der Meisterschaftsnadel in Gold. Für Mannschaften wie die Gruppe des Turnvereins Dahn, die bei der DM in der Rhythmischen Sportgymnastik erneut in allen drei Kategorien gesiegt hatte, gab es die Meisterschaftsplakette in Gold. Die Dahnerinnen wurden nicht nur für ihre tollen Erfolge auf der Bühne geehrt (Foto), sondern unterhielten mit einem rasanten Auftritt auch das Publikum. Zwei der TVD-Gymnastinnen legten unter dem Jubel des Publikums in der prall gefüllten Kultur- und Kongresshalle 30 bis 32 Drehungen auf einem Fuß hin. „Da wurde vielen Zuschauern allein vom Zusehen fast schwindlig“, so Michael Heinze vom LSB. Auf der Liste der Geehrten standen auch die Deutschen Meister im Steinstoßen, Jana Rohr und Daniel Lelle vom TV Thaleischweiler.