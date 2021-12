Bundenthal. Das für Mittwochabend angesetzte Fußball-Landesliga-Nachholspiel der Sportfreunde Bundenthal gegen die VB Zweibrücken ist witterungsbedingt abgesagt worden. Dieses „Endspiel“ um Platz vier, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, soll am Wochenende nachgeholt werden. „Wir müssen das Spiel unbedingt über die Bühne bekommen. Wenn am Wochenende kein Platz in Bundenthal bespielbar sein sollte, werden wir auf einen Kunstrasenplatz in der Nähe ausweichen“, sagte Landesliga-Spielleiter Udo Schöneberger. Ein möglicher Austragungsort sei das künstliche Grün des SV Ruhbank.