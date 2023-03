Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 89. Minute am Sonntag im kampfbetonten Wasgauderby der Fußball-Landesliga zwischen der SG Eppenbrunn und dem SV Hinterweidenthal: Es steht 2:2, Hinterweidenthal bekommt einen Foulelfmeter. Fabian Zwick tritt an, schießt halbhoch in das von ihm aus gesehen linke Toreck, und Eppenbrunns starker Keeper Nicola Schillings lenkt den Ball um den Pfosten. Es blieb beim leistungsgerechten 2:2. Normal hätte Zwick gar nicht den Elfer ausgeführt ...

Hinterweidenthals etatmäßiger Elfmeterschütze Kim-Dan Schenk war zuvor im Strafraum von SGE-Spielertrainer Florian Opitz gefoult worden und musste danach einige Minuten behandelt