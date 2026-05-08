CDU und SPD haben sich in Mainz auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Darin geht es auch um die Zukunft der Landesgartenschau.

Die Koalitionäre haben sich verabredet, das „Format der Landesgartenschauen an veränderte Rahmenbedingungen und die konkreten Bedürfnisse der Kommunen anpassen. Ziel ist es, für die Landesgartenschau 2032 ein zeitgemäßes, niedrigschwelliges und damit grundsätzlich für mehr Städte erreichbares Angebot zu entwickeln.“ Was das im Detail heißt, bleibt zunächst offen, aber wenn sich die neue Regierung an die Zusage der alten Regierung gebunden sieht, könnte der Traum einer Landesgartenschau 2032 für Pirmasens doch noch Realität werden. Im vergangenen Jahr hatte die Landesregierung das Bewerbungsverfahren für die Landesgartenschau 2032 in Rheinland-Pfalz gestoppt, wodurch Pirmasens als einzig verbliebener Bewerber den Zuschlag nicht erhalten hat. Gründe für die Absage waren die mangelnde finanzielle Tragfähigkeit der Stadt sowie ein geplantes, zu anspruchsvolles Konzept.