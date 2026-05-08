Mainz / Pirmasens Landesgartenschau: Neue Hoffnung für Pirmasens?

Die Stadt hatte Bürger um ideen für die Landesgartenschau gebeten, bevor die Bewerbung gestoppt wurde.
Die Stadt hatte Bürger um ideen für die Landesgartenschau gebeten, bevor die Bewerbung gestoppt wurde.

CDU und SPD haben sich in Mainz auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Darin geht es auch um die Zukunft der Landesgartenschau.

Die Koalitionäre haben sich verabredet, das „Format der Landesgartenschauen an veränderte Rahmenbedingungen und die konkreten Bedürfnisse der Kommunen anpassen. Ziel ist es, für die Landesgartenschau 2032 ein zeitgemäßes, niedrigschwelliges und damit grundsätzlich für mehr Städte erreichbares Angebot zu entwickeln.“ Was das im Detail heißt, bleibt zunächst offen, aber wenn sich die neue Regierung an die Zusage der alten Regierung gebunden sieht, könnte der Traum einer Landesgartenschau 2032 für Pirmasens doch noch Realität werden. Im vergangenen Jahr hatte die Landesregierung das Bewerbungsverfahren für die Landesgartenschau 2032 in Rheinland-Pfalz gestoppt, wodurch Pirmasens als einzig verbliebener Bewerber den Zuschlag nicht erhalten hat. Gründe für die Absage waren die mangelnde finanzielle Tragfähigkeit der Stadt sowie ein geplantes, zu anspruchsvolles Konzept.

Mehr zum Thema
Pirmasens Alle Themen
Stierkopf und St. Pirmin: Die Wahrzeichen von Pirmasens zieren auch den neuen Newsletter der RHEINPFALZ

Kennen Sie schon unseren Pirmasens-Newsletter?

Der Name ist Programm: „PS Exklusiv“ versorgt Sie mit ausgewählten Nachrichten und Hintergründen. Sie werden von der Leitung der Pirmasenser Lokalredaktion aus erster Hand informiert. Mal augenzwinkernd, mal ironisch oder knallhart kommentiert, aber immer exklusiv: aus Pirmasens für Pirmasens und die Südwestpfalz.

Jetzt für den Newsletter anmelden
Jetzt für den Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x