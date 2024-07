Nun wird es konkret: Pirmasens will sich unter dem Leitmotiv „Der Natur ganz nah“ um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2032 bewerben. Der Startschuss zur Ausarbeitung einer Bewerbung ist gefallen. Die Pirmasenser und ihre Gäste können sich mit eigenen Ideen in die Planung einbringen.

Ein Team der Stadtverwaltung hat bereits ein erstes Konzept ausgearbeitet. Zentraler Bestandteil der integrierten Entwicklungsstrategie ist die Vision einer Grünachse. Sie führt vom Herzen der zentralen Innenstadt über den Alten Friedhof und das Rauschenbrunner-Tal zum Freizeitgelände Eisweiher. Angedacht ist außerdem eine enge Verzahnung der einzelnen Trittsteine wie Klimaparks und Bürgergärten mit städtebaulichen Maßnahmen – wie etwa die Transformation der Fußgängerzone hin zum Begegnungsraum.

Jetzt sind die Bewohner der Stadt am Zug. In einem ersten Schritt sind alle Interessierten aufgerufen, sich inhaltlich an dem geplanten Konzept zur Landesgartenschau 2032 zu beteiligen. Eine Informationsveranstaltung und Workshops folgen. Zunächst können die Bürger und explizit auch die Schuhstadt-Gäste mit Hilfe eines zweiseitigen Fragebogens ihre Wünsche und Ideen äußern. In mehreren Themenfeldern geht es etwa um die zukünftige Gestaltung der Fußgängerzone, Fuß- und Radwege und Spiel- und Sportmöglichkeiten.

Bis September liegen die Fragebögen in neun öffentlichen Einrichtungen, darunter dem Bürger-Service-Center, dem Rathaus am Exe, den Bauämtern und im Citymanagement aus. Außerdem stehen auch in den drei Quartiersbüros Horeb, Mittendrin und P11 sowie in der City-Star-Jugendherberge und der Tourist-Information im Rheinberger entsprechende Ideenboxen. Den Fragebogen zum Downloaden sowie weiterführende Informationen zur LGS-Bewerbung gibt es im Internet unter www.landesgartenschau-pirmasens.de.