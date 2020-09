Am frühen Sonntagabend ist ein Feuer in der Landbäckerei Ernst in Vinningen ausgebrochen. Aktuell sind die Feuerwehren der umliegenden Orte sowie aus Pirmasens im Einsatz, um den Brand in der Wohnung über der Bäckerei zu löschen.

Photovoltaikanlage bremst Löscharbeiten

Die Pirmasenser Feuerwehr, die mit einer Drehleiter vor Ort ist, konnte den Brand rasch in der Wohnung im Obergeschoss lokalisieren, die über eine Außentreppe erreichbar ist. Doch zunächst konnten die Einsatzkräfte von Bernd Hunsicker, dem Wehrleiter der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, das Feuer nicht bekämpfen. Wegen einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach mussten zunächst alle Stromquellen vom und zum Gebäude stillgelegt werden. Anschließend durchsuchten die Wehrleute das Haus nach Personen und begannen mit dem Löschen.

Zwar war Bäckereiinhaber Stefan Ernst nicht vor Ort, sein Sohn konnte den Wehrleuten aber mit Gebäudeschlüsseln helfen. Ein Bäcker und frühere Beschäftigte gaben den Einsatzkräften wertvolle Hinweise zum Gebäudeinnern.

Brandursache noch offen

Vor Ort waren mehrere Polizeikräfte, die First Responder der VG Pirmasens-Land und Rettungskräfte aus Pirmasens. Zudem verfolgten zahlreiche Schaulustige die Löscharbeiten. Zur Brandursache und dem voraussichtlichem Schaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Aufgrund der freigesetzten Dämpfe und Abgase wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Bäckerei Ernst, gleichzeitig eine Poststelle im Ort, versorgt nicht nur die Vinninger mit Backwaren und einem Sortiment an Grundnahrungsmitteln. Mit einem Verkaufswagen werden auch die Nachbarorte auf der Hackmesserseite bis nach Ruhbank, Ruppertsweiler und Fehrbach beliefert. Wann wieder gebacken und ausgeliefert werden kann, ist derzeit völlig offen.