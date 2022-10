Das Land unterstützt die Stadt bei der Modernisierung kommunaler Straßen. Für den Ausbau der Gersbacher Straße in Winzeln erhält die Stadt eine Zuwendung von rund 770.000 Euro. Das hat das Verkehrsministerium am Montag mitgeteilt. „Gut ausgebaute und sichere Straßen für unsere Städte sind uns ein besonderes Anliegen“, begründete Verkehrsministerin Daniela Schmitt die Förderung der Ausbaumaßnahmen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden. Im August starteten die Instandsetzungsarbeiten in der Gersbacher Straße. Auf einem rund 500 Meter langen Abschnitt wird die Gersbacher Straße erneuert. Dabei wird der gesamte Straßenzug neugestaltet. Ebenso wurden im Vorfeld der Straßenbauarbeiten die Ver- und Entsorgungsleitungen neu verlegt. Insgesamt werden 28 Parkplätze angelegt, elf davon sollen vor dem Friedhof entstehen. Des Weiteren wird die Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten modernisiert. Außerdem werden zwei behindertengerecht ausgestattete Bushaltestellen mit Querungshilfen in der Gersbacher Straße angelegt. Am Ortseingang von Winzeln wird ein Kreisverkehr entstehen zur Anbindung des geplanten Neubaugebietes. „Die Gersbacher Straße als wichtige Verkehrsachse zur Anbindung an die Pirmasenser Innenstadt wird modern und an die heutigen Verkehrsverhältnisse angepasst ausgebaut. Davon profitiert nicht nur der Ortsteil Winzeln sondern auch die Ortsteile Windsberg und Gersbach“, ist die Verkehrsministerin überzeugt.