Der starke Regen hat die Region auf Trab gehalten. In unserem Liveblog erfahren sie alles Wissenswerte über Wassermassen, umgestürzte Bäume und überflutete Straßen.

Damit auch der Dauerregen den Spaß am Zweibrücker Pfingstmarkt nicht trüben kann, haben die Stadtwerke vorab noch einmal gründlich alle Abwasserkanäle auf dem Festplatz durchgespült.

Die Tadano-Demag-Geschäftsführung sowie Vertreter des Betriebsrats und der IG Metall kamen am Donnerstag zu einem weiteren Gespräch zur Zukunft des Zweibrücker Kranbauers zusammen.

24 Jahre lang führte Ralf Vollmar mit ruhiger Hand die Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken. Jetzt ist er 63 Jahre alt und hat beschlossen, wieder ins zweite Glied zurückzutreten.

Zwischen zwei Kandidaten können die Althornbacher im Juni wählen. Bernd Kipp (UWG) würde gerne als Ortsbürgermeister wiedergewählt werden, die parteilose Erzieherin Miriam Schery tritt erstmals an – auf Platz eins der SPD-Liste.

Wie schafft Pirmasens die Verkehrswende? Die RHEINPFALZ hat die Spitzenkandidaten der Parteien, die bei der Stadtratswahl antreten, um Vorschläge gebeten. Alle haben Ideen − nur eine Partei spricht von einer „Fehlplanung“, die es zu verhindern gelte.

Ausverkauft vermelden Händler oft, wenn sie am Pfingstmontag in Nünschweiler beim Bauern- und Gärtnermarkt ihre Waren anbieten. Ausverkauft kann im Vorfeld dieses Mal bereits Bürgermeister Jürgen Beil (CDU) melden. Die Marktflächen für den beliebten Markt an Pfingstmontag sind alle vergeben.

Sylke Fabian und ihr Team von der Pirmasenser Stadtgärtnerei pflanzen dieses Jahr wieder einiges für die Aktion „essbare Stadt“. Zu den Klassikern kommen dabei einige Neuzugänge. Der Fokus soll dabei auf Getränken liegen. Alte Holzstühle spielen dabei beim Erscheinungsbild eine große Rolle.