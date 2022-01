„Art und Ausmaß waren ungewöhnlich für einen Ladendiebstahl“, erläuterte die Richterin dem 44-jährigen Angeklagten am Mittwoch vor dem Amtsgericht Pirmasens.

Er habe wahllos Dinge genommen. Die könne man nicht auf einmal in einen Rucksack oder eine Tasche packen.Im März vergangenen Jahres hatte der 44-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße neun Armbanduhren im Wert von fast 500 Euro an sich genommen und den Laden verlassen, ohne sie zu bezahlen. Am nächsten Tag hatte er weitere drei Uhren, eine Geldbörse und eine Sporthose im Wert von fast 200 Euro entwendet. Dabei wurde der Mann erwischt und machte reinen Tisch. Bereits zuvor hatte er in demselben Markt eine Unmenge an Waren mitgehen lassen: rund 200 Besteckteile, 28 Parfümflaschen, neun Elektrogeräte, Batterien, eine Unmenge Zahnpasta, Kosmetikartikel und Küchenutensilien, zusammen für über 4000 Euro.

„Es stimmt. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht“, entschuldigte sich der Angeklagte. Durch Corona und den geringeren Verdienst infolge Kurzarbeit habe er „durchgedreht“. Diese Mordsmenge habe er am Körper und in der Kleidung versteckt. Es sei „ohne Plan“ geschehen, sagte er.

Die Richterin verurteilte den bis dahin nicht vorbestraften Mann wegen Diebstahls in sechs Fällen, davon einmal mit Waffen, zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten.

Als Bewährungsauflage muss der 44-Jährige zudem 500 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege zahlen und er erhielt einen Bewährungshelfer. Der 44-Jährige nahm das Urteil an.