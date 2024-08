Wegen Diebstahls mit Waffen, vierfachen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 35-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Im Februar hatte der 35-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße in Pirmasens Lebensmittel und Alkohol im Wert von fast 70 Euro in seinen Rucksack gesteckt und den Kassenbereich verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Mit dem Ladendetektiv, der ihn beobachtet hatte, lieferte er sich eine Diskussion, sodass dieser die Polizei rief. Die rückte mit gleich zwei Streifenwagen an.

Schon von Weitem hätten sie den Angeklagten schreien gehört, berichteten zwei Beamte vor Gericht. Es sei kein Gespräch mit ihm möglich gewesen. Seine Personalien habe er nicht angeben wollen. Deshalb habe er nach einem Ausweis durchsucht werden sollen. Weil er sich dagegen gewehrt habe, hätten sie ihn zu Boden gebracht. Der Mann habe sich gewunden und versucht, gegen die Beamten zu treten. Auch mit beleidigenden Kraftausdrücken habe er sie mehrfach belegt. Nur mit Mühe hätten sie ihn fesseln können. Da habe er auch versucht, sie anzuspucken. Deshalb habe man ihm eine Spuckhaube übergezogen und den Rettungsdienst gerufen, der den Mann ins Krankenhaus gebracht habe.

20 Einträge im Strafregister

In seinem Rucksack fanden die Beamten das Diebesgut und in seiner Hosentasche einen Kubota, eine Stich- und Hiebwaffe. Der Angeklagte gab an, den Kubota habe er als Schlüsselanhänger am Geldbeutel getragen. Er habe es witzig gefunden, es habe wie ein Spielzeug ausgesehen. Das Gericht sah darin aber einen „Diebstahl mit Waffen“.

Der 35-Jährige hatte im Übrigen nur bruchstückhafte Erinnerungen an das Geschehen. In Pirmasens habe er seine Drogensubstitution abholen wollen. Nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin habe er vor dem Park in der Wiesenstraße Leute kennengelernt und Alkohol und Drogen konsumiert. Was er im Laden gemacht habe, wusste er angeblich nicht mehr. Gegen die Polizisten habe er sich gewehrt, weil er keine Luft mehr bekommen habe und deshalb panisch geworden sei. Durch seine Drogensucht leide er unter Angststörungen, sagte er.

Der Richter belehrte den Mann, es gehe bei ihm grundsätzlich um Betäubungsmittel. Von denen müsse er wegkommen. Auch der Staatsanwalt betonte, eine längere Inhaftierung würde dem Mann guttun. Er habe seine Drogen-Vorgeschichte während seiner derzeitigen Haft reflektiert. Aber 20 Eintragungen im Strafregister und dass er die Tat unter laufender, einschlägiger Bewährung beging, verhinderten eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.