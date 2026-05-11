Pirmasens L600 wegen Schlammmassen halbseitig gesperrt
Die L600 bei Pirmasens ist in Fahrtrichtung Autobahn auf einer mehrere Hundert Meter langen Strecke halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Straßenmeisterei Waldfischbach hat die Sperrung eingerichtet, weil Schlamm in der Nacht von Sonntag auf Montag von den Außengebieten und den Böschungen auf die Straße geschwemmt wurde. Laut dem Landesbetrieb für Mobilität sind Mitarbeiter der Straßenmeisterei damit beschäftigt, die Erdmassen zu beseitigen. Die Verantwortlichen hoffen, dass es gelingt die Straße wieder so zu säubern, dass die Verkehrseinschränkung am Montag Abend wieder aufgehoben werden kann.