Um 10.10 Uhr am Silvestermorgen stießen auf der L485 zwischen Langmühle und Glashütte zwei Fahrzeuge zusammen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 61-Jähriger mit seinem Skoda Octavia in Richtung Glashütte unterwegs, als ihm ein bordeauxroter Wagen, womöglich ein Ford Fiesta, auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Skoda-Fahrer bremste vollständig ab und hupte, die Außenspiegel der Autos berührten sich dennoch. Die Fahrerin des Unfallwagens fuhr laut Polizei davon. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.