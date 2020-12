Thaleischweiler-Fröschen kann auch in den kommenden Tagen nicht über die Landesstraße 477 aus Richtung Biebermühle oder vom Autobahnzubringer kommend angefahren werden. Der Streckenabschnitt zwischen Autobahnzubringer und dem Gewerbegebiet Ost wird derzeit saniert. Geplant war, dass am Freitag die Asphaltarbeiten stattfinden. „Das hat die Witterung leider nicht zugelassen“, sagte Markus Bold von der Masterstraßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben. Es ist nun geplant, dass der gesperrte Streckenabschnitt am kommenden Dienstag asphaltiert wird. Im Idealfall könne sogar sofort die neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht werden. Ob die Arbeiten ausgeführt werden können, hänge aber erneut vom Wetter ab.

Wer aktuell aus Richtung Biebermühle in die Ortslage Thaleischweiler-Fröschen möchte, muss die Umleitungsstrecken über Höhfröschen, Rieschweiler-Mühlbach oder Höheinöd nutzen.