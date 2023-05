Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Oberbürgermeister und Bürgermeister mit Akkuschrauber und Wasserwaage an der Decke eines Schulsaales werkeln, muss etwas Besonderes im Gange sein. In der Tat packten beide kräftig mit an bei der Installation eines Lüftungssystems in der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn.

450 weitere Säle in den Schulen der Stadt werden folgen. Ein Musterraum ist im Hugo-Ball-Gymnasium bereits ausgerüstet worden und steht allen interessierten Schulleitern zur Begutachtung