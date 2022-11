Zu laut und außerdem verboten: Anwohner eines Rodalber Supermarktes kritisieren dessen Warenanlieferung zu nächtlichen Zeiten.

Mancher Richter am Amtsgericht Pirmasens sitzt in einer Gefängniszelle. Was es damit auf sich hat? Am besten selbst lesen.

116 Jahre Feuerwehrtradition enden im Mai offiziell. Der Förderverein in Hochstellerhof löst sich auf.

Die frühere Fernsehjournalistin Margaret Ruthmann wohnt heute in Winterbach. Die 80-jährige Autorin mehrerer Wanderführer zu den Burgen im Pfälzerwald ist unternehmungslustig wie eh und je.

Dass Rieker Immobilien den Niederauerbacher Dorndorf-Gewerbepark aufgibt, schlägt durch bis zum Tennis- und Squashcenter: Markus Semar von der Firma Semtron, die bislang im Gewerbepark ansässig war, muss zum Jahresende raus.

Das erinnert uns an die Geier-Bande vom Llano Estacado aus dem Karl-May-Buch: Witzbolde haben in Bechhofen ein Verkehrsschild falsch herum gedreht – unter tüchtigem Kraftaufwand. 14 Tage lang hat’s (fast) keiner gemerkt.

Wenn Städte ein neues Mobilitätskonzept entwickeln, finden die Leute neue Schleichwege und Abkürzungen. Auch in Zweibrücken. Dies hat der „Sepp vom Hallplatz“ herausgefunden.

Die Zweibrücker freuen sich auf die bevorstehenden Weihnachtsmärkte. Klein, gemütlich und heimelig ist’s ihnen am liebsten.

Apropos Weihnachtsmärkte: In den Zweibrücker Vororten beginnt der Reigen am ersten Adventswochenende.

In Bechhofen wird im neuen Jahr eine ganze Menge gebaut. Zuletzt musste erstmals seit Amtsantritt des Ortsbürgermeisters jemand anders eine Gemeinderatssitzung leiten.