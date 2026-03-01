In der Straße „Am Sommerwald“ wird die Tempo-30-Zone erweitert. Künftig soll nicht nur vor dem Markuskindergarten Tempo 30 gelten, sondern bis zum Kinderspielplatz.

Rund 700 Meter lang wird das „Streckengebot“, wie es die Straßenverkehrsordnung nennt, wenn kein ganzes Gebiet zur Tempo-30-Zone erklärt wird, sondern nur vor sensiblen Bereichen wie Kindergärten oder Schulen die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt wird.

Bei der Verkehrsschau wurde die Örtlichkeit besichtigt und Manuela Schneider, Sachgebietsleiterin Straßenverkehr, erläuterte den Bürgerwunsch nach Tempo 30 an dem wenig entfernten Kinderspielplatz in der Straße. Die Straßenverkehrsordnung sehe inzwischen auch vor Spielplätzen die Ausweisung von solchen Streckengeboten vor – und auch die Verknüpfung von mehreren Streckengeboten zu einer längeren Strecke mit Tempo 30, was in dem Fall sinnvoll wäre.

Verkehrsausschussmitglied Martin Zepp-Linse (CDU) betonte, dass in dem Bereich viele Kinder wohnen, die regelmäßig den Spielplatz besuchten. Die Autofahrer würden sich vor dem Kinderspielplatz nur selten an die derzeit geltenden 50 Stundenkilometer halten, so die Beobachtung von Zepp-Linse. Schneider will nach Einführung des langen Tempo-30-Abschnitts eine Radartafel an der Stelle aufhängen lassen, um die Autofahrer auf die geänderte Höchstgeschwindigkeit aufmerksam zu machen. „Das hilft oft schon“, so ihre Erfahrung.