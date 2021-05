Die Berufsbildende Schule Pirmasens teilt mit, dass der Anmeldezeitraum für das Berufliche Gymnasium in diesem Jahr verlängert wird. Das Selbstverständnis der Schule als Schule für die Stadt und die Region soll damit in besonderer Weise verdeutlicht werden. Dies bedeutet, dass Anmeldungen sowohl für das Wirtschaftsgymnasium (WG) wie auch das Technische Gymnasium (TG) weiterhin möglich sind. Die beiden Gymnasien unter einem Dach setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte: Diese sind BWL und VWL im WG und Technik sowie die MINT-Fächer im TG. Die Kombination mit einem Sportleistungskurs ist in beiden Schulformen möglich. Beide Gymnasien führen zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Voraussetzung für eine Anmeldung ist der Sekundarabschluss I, wobei das Jahreszeugnis der 10. Klasse nachgereicht werden kann. In diesem muss ein Notendurchschnitt von mindestens 3,0 erreicht werden und die Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch dürfen nicht schlechter als „ausreichend“ sein.