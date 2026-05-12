Der Keglerverein Pirmasens hat bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Ü50-Seniorinnen Silber geholt – und es fehlte nur eine Winzigkeit zu Gold.

Auf der 16-Bahnen-Anlage am Augsburger Eiskanal setzte sich das Viererteam des Rheinland-Pfalz-Meisters im ersten Durchgang an die Spitze der 16 Mannschaften. Almut Neu, in der abgelaufenen Saison mehrfach in der 2. Frauen-Bundesliga für den ESV Pirmasens an der Kugel, erzielte mit 572 Kegeln das Tagesbestergebnis. Anne Schätzlein-Thomas hielt mit ihren 532 Kegeln den ersten Platz. Danach ging KVP-Kapitänin Uschi Wetzel auf die Bahn. Die frühere Erstligaspielerin fällt nur 517 Kegel. „Ich konnte mich nicht auf mein Spiel konzentrieren. Ich fand leider nie zu meinem Spiel“, haderte sie. Dennoch lag der Titelverteidiger immer noch mit 21 Kegeln vorn.

Doch auch Schlussspielerin Sandra Zwanziger zeigte Nerven, was der Kreis-Kegler-Verein Greiz ausnutzte. Die vierte Spielerin der Thüringerinnen kam mit dem letzten Wurf noch einmal in die Vollen und fällte fünf Kegel, und so fehlte dem KVP ein einziger Kegel zur deutschen Meisterschaft. Greiz siegte mit 2146 Kegeln vor Pirmasens (2145 Kegel) und dem SKV Lorsch (2121).

A-Senioren Sechster

Auch die A-Senioren (ab 50 Jahre) des KV Pirmasens hatten sich für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Thorsten Machura (552 Kegel), Carsten Dietz (554), Andreas Jann (546) und Frank Hiestand (551) kamen zusammen auf 2203 Kegel, was zu Platz sechs unter 16 Mannschaften reichte – sechs Zähler hinter dem VfL Stuttgart-Kaltental auf Rang fünf. Mannschaftsführer Jann zeigte sich mit den Ergebnissen auf den wenig lukrativen Bahnen zufrieden, allerdings fehlte ein Ausreißer nach oben, um einen Platz auf dem Treppchen zu erreichen. Deutscher Meister wurde der KV Karlstadt mit 2298 Kegeln vor dem KV Nußloch (2258).