Eine Zeitreise in die Welt der Weimarer Republik konnten die Besucher des Kulturzentrums Alte Kirche in Vinningen am Sonntagabend unternehmen – aus Frauensicht, jedoch von Männern kommentiert. Die szenische Lesung von Stefan Schwarzmüller und Thomas Kuhn war ein Erfolg. Das lag auch am dritten Mann auf der Bühne.

Männer inszenieren Frauen. Dafür wurde die Alte Kirche in Vinningen am Sonntagabend zu einem Grand Hotel mit Rezeption, Lounge, Bar und Klaviermusik. Das Publikum verwandelte sich in dieser Kulisse kurzerhand in eine Reisegruppe aus Vinningen, mittendrin im Geschehen, und die Schriftstellerinnen, aus deren Büchern die beiden Herren auf der Bühne lasen, gingen als unsichtbare Dritte ein und aus. Das fand das Publikum lustig.

Thomas Kuhn, Deutschlehrer am Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasium, und Theologe Stefan Schwarzmüller, der sich im Alltag um die Weiterbildung von Religionslehrern im Grundschulbereich kümmert, schlüpften in die Rolle zweier literaturbeflissener Rezeptionisten im Berliner Grand Hotel. Sie begaben sich mitten hinein in die Welt von Glanz und Gloria.

Vorstellung von fünf Büchern

Für ihr fünftes Literaturprogramm haben sie sich mit Frauenliteratur aus der Weimarer Republik beschäftigt, um schließlich fünf Bücher vorstellen zu können: Gabriele Tergits „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“, „Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun, „Menschen im Hotel“ von Vicki Baum, „Ingolstädter Stücke“ von Marieluise Fleißer und Anna Seghers’ „Aufstand der Fischer von St. Barbara“.

Mit ihrer szenischen Lesung formten die Literaturfreunde eine Collage aus Textpassagen, Literaturkritik als eine Art Buchbesprechung im Dialog und natürlich Gerede über die Hotelgäste, Politik und Zeit. „Guten Tag, gnädige Frau“, begrüßten sie als Rezeptionisten die Damen freundlich, um deren Erscheinungsbild dann aber gleich zu kommentieren: Knabenhaft schmal seien sie, kämen allein, viele hätten einen Bubikopf, und der Rocksaum rutsche auch immer höher. Außerdem würden sie ganz schön trinken, Zigaretten mit langen Mundstücken rauchen und Charleston tanzen. In der Liebe sei ihnen alles egal.

Gedämpfter Start, Hochform im zweiten Teil

„Am Anfang steht immer die Überlegung: Was kann man gut präsentieren?“, erklärt Kuhn, der mit Schwarzmüller seit 2017 auf der Bühne steht. Nicht alle Autoren seien geeignet. Mit Paul Celan hätten die beiden auch mal geliebäugelt, aber der habe sich als zu kompliziert erwiesen. Was beide nicht wollen, ist, dass ihr Publikum erst mal mit Einordnen beschäftigt ist und dem Gehörten hinterherdenkt, während das Programm längst weiterläuft. „Man muss eine Textmenge finden, um die man ein Programm aufbauen kann“, erklärt Kuhn, der es liebt, sich in komplizierte Literatur hineinzudenken.

Tiefgründig war die Inszenierung, und dennoch amüsierte sich das Publikum köstlich, etwa als Kuhn kurz von der Bühne verschwand, wiederkam und bemerkte: „Ich bin jetzt ein anderer.“ Die Vorstellung begann zwar erst ein wenig gedämpft, doch im zweiten Teil liefen die Literaturkenner zur Hochform auf – als hätten sie sich erst an das Ambiente gewöhnen müssen.

Musik als schöne Abwechslung

Diesmal ganz neu: die musikalische Begleitung. Pianist Lukas Neuberger fing mit seiner Musik den Zeitgeist der Epoche ein. Titel wie „Moonriver“ aus dem Film „Breakfast at Tiffany’s“ wechselten sich ab mit der „Internationalen“, dem Marsch „Berliner Luft“, „Georgia On My Mind“ oder „Lullaby Of Broadway“. „Bei der Musikauswahl bin ich absichtlich nicht in der Zeit geblieben, sondern habe Stücke thematisch ausgesucht“, erläuterte der junge Musiker in der Pause. Das hat fantastisch funktioniert – und auch das Publikum genoss die musikalischen Intermezzi, um die Klänge zu genießen und das dichte Programm etwas sacken zu lassen.

Der Kirchenraum war am Sonntagabend vielleicht eine Spur zu dunkel. Im Dämmerlicht spielte sich das ganze Programm ab, wo das eine oder andere Glanzlicht aber bestimmt gutgetan hätte. Aber: Auf den Inhalt kommt es an. Es ist es wert, die Schriftstellerinnen aus der Weimarer Republik wachzuhalten, weil deren Werk von den Nazis als entartete Literatur deklariert und verbannt wurde, was fast dazu geführt hätte, dass diese Autorinnen in der Versenkung verschwunden wären.

Schluss als eine Art Dokumentation

Kuhn und Schwarzmüller interessiert aber nicht nur das literarische Werk der Schriftstellerinnen, wie sie zeigten, sondern auch deren Lebensläufe. Dramaturgisch lösten sie ihr Theaterspiel auf, als der Pianist eine Liste mit verbotenen Büchern brachte. Der Schluss glich eher einer Dokumentation, in sachlichem Ton vorgelesen von Kuhn, der berichtete, wie das Leben der Frauen weiterhin verlief.

Auf die Frauen sind die Protagonisten gekommen, weil sie bisher ausschließlich Männerprogramme hatten, erzählte Thomas Kuhn im RHEINPFALZ-Gespräch. Um Heinrich Böll, Günter Grass, Bertolt Brecht und Gotthold Ephraim Lessing hätten sie sich bereits gekümmert. Ihre Wahl fiel dann wegen des 100. Jubiläums auf die Weimarer Republik.

Welches Programm soll folgen?

Fast zwei Stunden dauerte die szenische Lesung, zu der über 50 Interessierte gekommen waren. Ein unterhaltsamer, kurzweiliger Abend war es, der so manchen Denkanstoß bot. Spannend geht es auch weiter. Kuhn und Schwarzmüller haben nämlich bereits die nächste Lesung angekündigt: Zum Jahresende wollen sie Ingeborg Bachmann präsentieren.