Zwischenspurt erledigt – ohne Blessuren. Fußball-Regionalligist FK Pirmasens hat in den drei Partien zwischen Zwangs- und Winterpause fünf Punkte gehamstert. Und doch bleibt nach dem 2:2 am Samstag gegen den Bahlinger SC ein fader Beigeschmack. Bei aller Bescheidenheit und trotz Genugtuung ob der guten Bilanz nach 15 Spielen: „Die Klub“ hat in der englischen Vorweihnachts-Woche vier Zähler verschenkt.

Dennis Chessa war mal kurz weg. Lag im eigenen Strafraum und muckste sich nicht mehr. „Das hat schon eingeschlagen“, kommentierte der „Zehner“ mit der Nummer 21 am