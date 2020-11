Für Busse, die aus Richtung Gersbach kommen, sei ein Abbiegen in die Oskar-Metz-Straße in Winzeln ohne Probleme möglich, wenn die linke Seite des Bürgersteigs nicht zugeparkt ist. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen.

An dieser Stelle hätten Anwohner Parkplätze auf ihrem privaten Grundstück direkt vor dem Anwesen (an der Hausmauer). Ein regelwidriges Parken dort auf dem Gehweg sei in den vergangenen Wochen mehrfach verwarnt worden, „seitdem parken die Anwohner in der Regel korrekt auf ihrer privaten Fläche und der Gehweg ist frei“, so die Stadtverwaltung. Die Busse scheren dort nach Angaben der Verkehrsbetriebe vor dem Abbiegen nach rechts zunächst nach links auf die Gegenverkehr-Seite aus, um den Bogen zu vergrößern. Damit könnten sie es vermeiden, auf den Gehweg zu fahren.

Dass Busse in der Oskar-Metz-Straße, in der 90 Grad Kurve, über den Gehweg fahren, hatte SPD-Fraktionssprecher Sebastian Tilly im Stadtrat angesprochen und um eine Überprüfung gebeten, ob dort Poller aufgestellt werden könnten.