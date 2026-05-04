Helmut Igel widmet sich in seiner Kolumne „Tore, Träume, Temperamente“ auch den völlig verwandelten Frauen des TuS Heltersberg und dem SV 53 Rodalben.

Kuriosität in Rumbach: Platzverweis mit Verspätung

Ein Kapitel fürs Kuriositätenkabinett wurde am Sonntag in der Fußball-B-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken Ost geschrieben. Was war passiert? Etwa 20 Minuten waren in der Partie TuS Rumbach gegen FC Merzalben gespielt, als Schiedsrichter Janek Juschak TuS-Kapitän Justin Tügge mit einer Gelben Karte verwarnte. Kurz vor Ende der ersten Hälfte sah Tügge erneut Gelb. Der daraus eigentlich resultierende Platzverweis blieb jedoch aus.

In der Halbzeitpause machten Merzalber den Referee darauf aufmerksam, dass er Tügge schon zweimal Gelb gezeigt hatte. Juschak machte sich daraufhin auf den Weg zur Kabine der Rumbacher, klopfte an, wie es TuS-Spielertrainer Eugen Stapper schilderte, und bat Tügge, vor die Tür zu kommen. Die drei Trainer der Rumbacher, Tügge und der Schiri versammelten sich dann im Flur. Der Schiedsrichter erklärte seinen Irrtum mit zwei Mal Gelb ohne Rot und sagte zum Rumbacher Kapitän, dass er nicht mehr zur zweiten Hälfte auf dem Platz erscheinen dürfe.

„Wir verstanden die Welt nicht mehr. So etwas habe ich noch nie erlebt, und ich spiele seit 19 Jahren aktiv“, kommentierte Stapper die Ereignisse im Sportheim im Langental. Der TuS aus dem Wasgau habe, so Stapper, nach kurzer Beratung die Entscheidung „hingenommen, wobei ich nicht weiß, ob er das so machen darf“.

Der stellvertretende Kreisschiedsrichterobmann Florian Stahl wusste auf Anfrage dieser Zeitung ad hoc nicht, ob die Entscheidung regelkonform gewesen sei. „So einen Fall hatten wir noch nicht“, sagte Stahl.

Pascal Frank, der verletzt zuschauende Spieler und künftige Spielertrainer des FCM, bestätigte die Darstellung der Ereignisse auf dem Rasen. Er habe dem Schiedsrichter beim zweiten Gelb von der Außenlinie zugerufen, dass der Rumbacher Spielführer „vorhin schon Gelb gekriegt“ habe. Es sei aber keine sofortige Reaktion des Schiris erfolgt. Nach dem Seitenwechsel wunderten sich die Merzalber zunächst über Rumbachs geänderte Formation. „Dann habe ich mal durchgezählt, zumal ein anderer Spieler nun die Kapitänsbinde trug, und ich bin nur noch auf zehn Rumbacher gekommen“, erzählte Frank. Und wie ging das Spiel aus? 5:3 für den TuS nach 3:1 beim Seitenwechsel. Ob Merzalben Protest einlegt, bleibt abzuwarten.

SV Rodalben: Neun Minuten fehlen zur Meisterschaft

Der SV 53 Rodalben hat am Sonntag im Topspiel beim Tabellenzweiten, der SG Heltersberg/ Geiselberg, eine erste Chance zum Gewinn der Meisterschaft in der C-Klasse Ost vergeben. Neun Minuten fehlten letztlich den Rodalbern, um den Titel und damit den Aufstieg in die B-Klasse feiern zu dürfen. In der 81. Minute kassierten sie den Treffer zum 1:2 und quittierten die zweite Saisonniederlage.

Doch die „Bobber“ haben immer noch einen komfortablen Sechs-Punkte-Vorsprung auf eben jene SG Heltersberg/Geiselberg. „Die Stimmung war am Sonntag nach dem Spiel zwar nicht super, aber dennoch in Ordnung. Heltersberg/Geiselberg hat verdient gewonnen“, resümierte Rodalbens Spielertrainer Florian Skobniuk. Nun haben die 53er am Mittwoch (Anstoß: 19 Uhr) in der Nachholpartie beim Tabellendritten, dem SV Trulben II, den „nächsten Matchball“, wie es Skobniuk bezeichnet. Danach stehen noch die Spiele bei der SG Kröppen/Vinningen und gegen den FC Hengsberg auf dem Programm.

Auffällig: Warum Heltersberg auf einmal torgefährlich ist

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des TuS Heltersberg haben eine Leistungsexplosion hingelegt. Nachdem in 17 Partien nur ein einziger Sieg gelungen war, gewannen sie nun zweimal in Folge und zwar 10:4 gegen den Tabellenvorletzten Phönix Bellheim und 4:0 gegen den Tabellendritten Kottweiler-Schwanden. Die Crux: Heltersbergs Frauen schossen in den beiden Spielen fast so viele Tore wie in den 17 vorausgegangenen Begegnungen zusammen. „Wir haben unser System von 4-3-3 auf 4-4-2 umgestellt“, begründet Trainerin Cassidy Mc Ghee die plötzliche Offensivstärke. Durch die Umstellung rückte Anja Beck in die Sturmspitze und erzielte sieben Treffer in zwei Begegnungen. Durch die beiden Siege rückte Heltersberg ans hintere Tabellenmittelfeld heran und hat nun wieder eine reelle Chance, den Abstieg aus der Verbandsliga noch zu verhindern.

Spannung im Kreis: Erst eine Titel-Entscheidung gefallen

Den für die aktuelle Situation in den unteren Klassen bestimmenden Satz sagte der Keeper der FV Münchweiler, Julian Welle, am Sonntag kurz nach dem 7:1-Sieg seines Teams beim SV Rot-Weiß Pirmasens: „Es bleibt spannend.“ Und zwar nicht nur in der B-Klasse Ost, wo kommenden Samstag in Münchweiler die FV zum absoluten Kracher den drei Punkte besseren Tabellenführer SpVgg Waldfischbach-Burgalben erwartet. Drei Spieltage vor Ende der Saison 2025/26 ist in den fünf Klassen des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken erst eine Entscheidung gefallen: Palatia Contwig II steigt als Meister der C-Klasse West in die B-Klasse auf. Ansonsten gilt: Spannender war’s selten.