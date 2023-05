Kupfer im Wert von etwa 150.000 bis 200.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag zwischen 1.40 und 7 Uhr von einem Firmengelände in Horbach gestohlen. Ein Teil dieser Beute ist am Sonntagnachmittag wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Mendig einen verlassenen Transporter auf der A 61 fest, der vermutlich auf Grund von Überladung eine Fahrzeugpanne hatte. Im Laderaum fanden sie eine größere Menge Kupfer. Dabei handelt es sich um einen Teil des Diebesgutes aus Horbach. Bereits im März war bei diesem Unternehmen Kupfer gestohlen worden. Die Polizei geht davon aus, dass das am Sonntag gestohlene Kupfer mit mehreren Transportfahrzeugen abtransportiert wurde und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06331 5200 oder E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.