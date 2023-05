Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona und Materialmangel zum Trotz: Der Neubau der Kunzeckstraße in Niedersimten wird vier Wochen früher fertig als geplant. Was aber vielleicht auch an der exquisiten Betreuung der Bauarbeiter durch die Anlieger gelegen haben könnte.

Die Kunzeckstraße hat nur eine Länge von 330 Metern. Der Ausbau hatte es aber in sich. 2020 wurde damit begonnen, die Steilwände zu befestigen, um Hangrutsche zu vermeiden. Immerhin handelt