Mit der Verkehrsfreigabe der Kunzeckstraße in Niedersimten wurde am Montag die bisher komplexeste Straßensanierung von Pirmasens offiziell abgeschlossen. „Alpinen Charakter“ bescheinigten beim Ortstermin Oberbürgermeister Markus Zwick und Bürgermeister Michael Maas der 330 Meter langen Straße, die ein extremes Gefälle von bis zu 25 Prozent aufweist und sich von 4,50 Metern Breite im Bereich der Einmündung in die Lothringer Straße auf rund drei Meter im oberen Abschnitt verjüngt. „Das alles hat das Vorhaben technisch sehr anspruchsvoll gemacht“, resümierte Maas und erinnerte daran, dass zunächst zwei Böschungen für 292.000 Euro mit Bodennägeln und Spritzbetonwänden gegen Abrutschen gesichert werden mussten, ehe mit der eigentlichen Straßensanierung begonnen werden konnte. Diese umfasste Fahrbahn, Gehwege, Entwässerung und Beleuchtung. Der 55 Jahre alte Kanal wurde mit Schlauchlinern instand gesetzt, acht Hausanschlüsse in offener Bauweise. Zehn LED-Leuchten erhellen nun die Kunzeckstraße, für die 860.000 Euro ausgegeben wurden – 150.000 Euro für den Kanal und 710.000 Euro für den Straßenbau. Die Finanzierung erfolgte über das Straßenausbauprogramm der wiederkehrenden Beiträge, in dessen Verlauf dies bereits die 124. Maßnahme darstellte. Die Stadtwerke investierten weitere 231.200 Euro in die Erneuerung der Infrastruktur.