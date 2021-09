Die Vinninger Alte Kirche präsentiert regelmäßige neue kreative Talente. Am kommenden Sonntag, 26. September, erhält der Pirmasenser Franz Kriegel die Gelegenheit, seine Malerei im großen Rahmen des früheren Kirchenraums auszustellen. Der frühere Leistenmodelleur hat vor zehn Jahren mit der Malerei angefangen. Kriegel stammt ursprünglich aus dem lothringischen Schorbach und kommt aus einer Familie, die künstlerisch aktiv war. In den 1960er Jahren zog er nach Niedersimten und später nach Pirmasens. Hier fing er mit der Malerei an. Heute liebt er es, mit unterschiedlichen Techniken und Fantasiemotiven, die Leinwände zu füllen. Dabei bevorzugt er eine sanfte Farbgebung. Seine Bilder haben keine direkten Vorlagen, er lässt sich aber nach eigener Aussage gerne von Landschaften, Menschen und Tieren inspirieren und widmet sich neuerdings auch christlichen Motiven. Die Vinninger Ausstellung ist nicht die erste für den Pirmasenser. In der Pirminiuskirche in Pirmasens waren seine Arbeiten bereits zu sehen. Die Ausstellung wird am Sonntag, 15 Uhr, eröffnet. Der Niedersimter Pianist Christof Heringer wird die Vernissage musikalisch umrahmen. Anschließend ist am folgenden Sonntag, 3. Oktober, von 15 bis 18 Uhr noch mal geöffnet.