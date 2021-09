Das Holz als Thema für die Kunst bietet sich für hiesige Künstler geradezu an. Das dachten sich vier Künstlerinnen aus Pirmasens und Kaiserslautern und starteten das Kunstprojekt „Neben dem Holzweg“. Am Freitag eröffnet im Projektraum „Luise 33“ in Pirmasens die Ausstellung mit den Ergebnissen.

Das Künstlerinnen-Quartett nennt sich „Drawing Club Lautre“, also Zeichenclub Lautre, und arbeitet schon länger zusammen an unterschiedlichen Themen wie „Durchzeichnen“ oder „Stein gehabt“. Jetzt war Holz an der Reihe – und dabei wurde nicht nur gezeichnet.

Silvia Rudolf verwirrt die Besucher mit extrem echter Birkenrinde, die aber nur aus Papier nachgebildet wurde. Marie Gouil hat Baumscheiben wie Holzschnitte oder Äste ohne Farbe gedruckt, und Bea Roth bringt mit Fotos als Stereoskopie den Wald dreidimensional in die Stube. Die Betreiberin von „Luise 33“ in der Luisenstraße 33, Ute Müller, hat dem früheren Kirschbaum im elterlichen Garten ein Denkmal gesetzt und die übriggebliebenen Baumscheiben auf ein mehr als drei Meter hohes Papier gemalt. Die Jahresringe sind klar erkennbar und damit auch die Jahre, die Familie Müller mit dem Baum verbracht hat. 2017 wurde er gefällt.

Die Ausstellung ist am Freitag ab 18 Uhr zu sehen. Anschließend ist noch mal am 19. September von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Die Ausstellung soll dann ins Haus der Nachhaltigkeit nach Johanniskreuz weiterwandern.