Chantal Belle Volkemer aus Pirmasens ist eine von fünf Absolventen des Kunstinistituts der Universität Landau, die ab 23. April in der Dahner Kreisgalerie ausstellen.

Mit Chantal Belle Volkemer, Manuel Weiland, Vanessa Leininger, Juliana Steca und Lina Götz stellen im April und Mai fünf Absolventen und Meisterschüler des Instituts für Kunstwissenschaft und Bildende Kunst am Campus Landau ihre Werke unter dem Titel „Tapetenwechsel“ aus. Dabei reicht die Palette von Malerei über Plastik und Druckgrafik bis Fotografie. Die ursprünglich geplante Ausstellung Irmi Obermeyer und Silvia Jung-Wiesenmayer musste aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden.

Chantal Belle Volkemer ist in Pirmasens geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur am Hugo-Ball-Gymnasium lehrt sie nun am Europa-Gymnasium in Wörth. In Studium hat sie sich besonders mit Malerei, Druckgrafik und Fotografie auseinandergesetzt. Die Gemeinsamkeit ihrer Arbeiten liegt in der Ideenfindung und Arbeitsweise. Sie zeigen stets ein flüchtiges persönliches Gefühl und kombinieren dabei Dinge, die zunächst nicht zueinander zu passen scheinen: Der Geschmack einer sauren Zitrusfrucht, der Geruch von warmer Haut in der Sonne, eine alte Erinnerung oder ein beklemmender Gedanke in der Nacht werden zur Grundlage ihrer Werke. Sie versucht die menschlichen Freuden und Ängste gleichermaßen sichtbar zu machen und für sich selbst wirken zu lassen.

Experimente

Bei der 1992 in Speyer geborenen Juliana Steca steht die Faszination für experimentelle Druckgrafik im Vordergrund. Das übergeordnete Thema ihrer Kunst ist das Umdeuten alltäglicher Dinge, um sie aufzuwerten und zu verwandeln. Anfangs eine finanzielle Notwendigkeit, entwickelte sie daraus ein künstlerisches Konzept, das sie seit langem nicht mehr los lässt. Am Anfang des Prozesses steht immer ein Fundstück, ein Alltagsgegenstand: eine Schallplatte, ein Milchkarton, Schneidebrett, Bierfilz, Plastikplatte. Sie begreift vorgegebene Formate dabei als Bereicherung für den weiteren Werkprozess.

Juliana Steca: »Wu Yi Shan«, Collagafie, Materialdruck (2021)Foto: Steca

Vanessa Bernadette Leininger ist in Annweiler geboren und in Silz aufgewachsen. Ihre Raku-Keramik-Objekte sind Teil ihrer praktischen Masterarbeit. Die Reihe ist durch klare Linien, ihre Oberflächengestaltung in Kombination mit Applikationen in Mixed Media Technik gekennzeichnet. Die Objekte wurden alle in der japanischen Brenntechnik Raku gefertigt.

Verfallene Antike

Manuel Weiland aus dem Rheingau beschäftigt sich mit Malerei und Keramik. Die keramischen Statuetten erwecken den Eindruck von verfallener Antike, während in der Malerei der Fokus auf der Vereinigung von Zufälligem und Figürlichem liegt.

Lina Götz aus Neustadt lotet in ihren Malereien die Grenzen zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion aus. Ihre künstlerische Untersuchung richtet sich auf Fragen und den Zusammenhang aus Gesellschaft und Individuum.

Info

Chantal Belle Volkemer, Manuel Weiland, Vanessa Leininger, Juliana Steca und Lina Götz, Malerei , Grafik, Fotografie, Plastik. Kreisgalerie, Dahn, Schulstraße 14, 23. April bis 21. Mai, Öffnungszeiten: täglich von 15 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.