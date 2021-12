Am Samstag, 4. Dezember, startet wieder der alljährliche Kunstmarkt Baz'art des lothringischen Künstlerkollektivs Artopie in Meisenthal bei Bitche. Mit dabei sind fünf südwestpfälzische Künstler.

Der Zweibrücker Jürgen Rinck zeigt seine Fotokunst, der Pirmasenser Klaus Kadel-Magin seine Siebdrucke, die speziell für den Baz'art in Meisenthal entwickelt wurden. Dazu kommen Radierungen und Linolschnitte der Bundenthalerin Annet Kuska und Holzschnitte sowie Radierungen des Pirmasenser Künstlerpaares Matthias Strugalla und Irmgard Weber.

Am Baz'art nehmen außerdem 45 weitere Künstler aus der Region zwischen Straßburg und Metz teil. Zu sehen und zu erwerben sind Werke aus vielen Kunstsparten – von der Malerei über Zeichnung, Druck und Kleinskulpturen bis zu Kunstbüchern. Außerdem werden auf dem Baz’art Schmuck, Kalender und viele Überraschungen angeboten.

Konzerte und Theater

Das Künstlerkollektiv hat für das Rahmenprogramm des Baz'art auch Konzerte und Theatervorstellungen organisiert. So wird unter anderem am kommenden Sonntag ein Schattenspiel im Theatersaal der früheren Vergolderfabrik gezeigt, in der Artopie residiert. Am folgenden Wochenende stehen ein Konzert des Frauenchors A Hue et a Dia sowie ein Theaterstück auf dem Programm.

Geöffnet ist der Baz'art donnerstags bis sonntags, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Die Öffnungstage wurden um Donnerstag und Freitag erweitert, um die Besucher zu entzerren und Gedränge zu vermeiden. In Frankreich gilt derzeit die 3G-Regel bei Veranstaltungen im Innenbereich.