Der „Drawing Club Lautre“ zeigt in Pirmasens seine Kunst zum Thema „Stein gehabt“

Es gibt bestimmt spannendere Motive für einen Zeichner als Steine. Der Künstler wächst aber bekanntlich mit der Herausforderung und der stellten sich vier Künstlerinnen aus Kaiserslautern und Pirmasens, die sich im „Drawing Club Lautre“ zusammengeschlossen haben und beim Bildhauersymposium im Schweinstal tagelang nichts anderes machten, als sich mit Zeichenstift, Fotoapparat und Papier dem Thema „Stein“ zu widmen.

Das Ergebnis sind sehr vielfältige Arbeiten, die als Hintergrund wirklich nur den schnöden Stein haben. Und die waren am vergangenen Sonntag im Pirmasenser Projektraum „Luise33“ in der Luisenstraße zu sehen, wo eine der Künstlerinnen, Ute Müller, normalerweise ihr Atelier hat. Die drei anderen Mitglieder des „Drawing Clubs“ sind Bea Roth, Silvia Rudolf und die als Lehrerin am Pirmasenser Leibniz-Gymnasiums bekannte Marie Gouil, die im übrigen ihr Atelier im Steinbruch im Schweinstal hat – damit erklärt sich auch, wie die Künstlerinnen auf die Idee des Projekts kamen. Die eigentlich als eintägige Ausstellung gedachte Präsentation kam so gut an, dass sie am 19. September noch einmal gezeigt werden soll.

Das Künstlerinnen-Quartett fand bemerkenswerte Arten, sich mit dem Stein an sich auseinander zu setzen. Dabei wurde auch der Stein selbst als Malgrund verwendet. Auf zentnerschweren Steinplatten in Übergröße hatten die Künstlerinnen wie dereinst die Höhlenmaler gezeichnet. Die waren bedauerlicherweise in der Luisenstraße nicht zu sehen. Da hätte auch die Statik des Hauses nochmal geprüft werden müssen, selbst wenn die Steinmalerinnen die Platten nach Pirmasens geschafft hätten.

Was zu sehen ist, sind beispielsweise Fotos, in denen sich eine der Künstlerinnen mit den Steinen so beschäftigt hat, dass die schweren Objekte ganz schwerelos wirken. Spiegelungen im Wasser wurden beispielsweise geschickt für die trügerische Leichtigkeit des Steins genutzt.

Ganz leicht sind dagegen die Objekte, die aus Papier so gefertigt wurden, dass sie wie echte Steine aussehen. Auf einem fluffigen Kissen drapiert, wird deren tatsächliches Gewicht sichtbar. Anfassen kann der Betrachter die auch fragilen Objekte nicht.

Neben vielen Zeichnungen, Skizzenbüchern und kleinen Gemälden, die allesamt Steine zeigen, hat Marie Gouil im Steinbruch ganz spannende Objekte gefunden, die eine zufällige aber kunstvolle Bildwirkung haben. Die Steine werden auf Holzplatten zersägt und diese Holzplatten haben nach einem Jahr ein Muster verschiedener Schnitte, das von Gouil ganz klassisch als Holzschnitt auf Papier gedruckt werden konnte. Die Druckstöcke hat sie in der Ausstellung gleich dazu gehängt.

